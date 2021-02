Stefano Lepri, lo youtuber St3pny a 8 mesi per evasione fiscale: è il primo caso in Italia (Foto Ansa)

Lo youtuber Stefano Lepri condannato a 8 mesi di reclusione per evasione fiscale. Per il Tribunale di Firenze Lepri, 25 anni, noto sul web col nickname di St3pny, avrebbe evaso le tasse per oltre 75mila euro, dimenticando di dichiarare redditi di circa 344 mila euro. E’ il primo caso di evasione sui social in Italia.

Il pm Christine Von Borries nella sua requisitoria aveva chiesto una pena di 1 anno e 4 mesi. La difesa aveva chiesto invece l’assoluzione, anche alla luce del fatto che il 25enne nei mesi scorsi aveva versato al Fisco quanto dovuto.

Stefano Lepri, l’accusa per i contratti del 2017

In base alle indagini della guardia di finanza, Lepri nel 2017 avrebbe evaso l’Iva per circa 76mila euro, omettendo di presentare dichiarazione per redditi pari a 344mila euro.

Per l’accusa St3pny avrebbe stipulato con le agenzie pubblicitarie contratti per la pubblicazione di banner sui propri video usando la cosiddetta cessione del diritto di autore che non prevede l’obbligo di versamento dell’Iva.

Però, secondo quanto accertato dalle fiamme gialle, lo youtuber avrebbe svolto attività continuativa professionale non compatibile con questo tipo di contratti.

St3pny, la difesa: “Ho sempre pagato le tasse in buona fede”

“Ho sempre pagato le tasse in buona fede, altrimenti sarei alle Cayman”, avrebbe detto Lepri ai magistrati professandosi innocente. Prima della condanna si era aperto alla possibilità di versare il dovuto al Fisco, con la speranza che “il mestiere dello youtuber possa essere regolamentato al più presto”.

Il caso di Stefano Lepri, inedito per la giurisprudenza, potrebbe aprire la strada a una serie infinita di processi per le star del web.