ROMA – Il direttore d’orchestra Stefano Mazzoleni durante il concerto si sente male e crolla a terra. E ora è in fin di vita. Tutto è successo domenica 7 aprile al Teatro Comunale di Treviso dove si stava tenendo un concerto commemorativo del bombardamento su Treviso del 1944.

All’improvviso Mazzoleni, 57 anni, a pochi minuti dalla fine del concerto, è crollato a terra.

Immediatamente soccorso dai presenti, comprese la moglie e la figlia, dopo esser stato stabilizzato sul posto è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Ca’ Foncello dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata. Le sue condizioni sono giudicate molto serie.