Stefano Origone, giornalista Repubblica picchiato dopo comizio di Casapound: condannati 4 poliziotti

Arrivano le condanne per il pestaggio del giornalista di Repubblica Stefano Origone. Condannati infatti a 40 giorni ciascuno i quattro poliziotti accusati di avere picchiato il giornalista. Fatti accaduti durante gli scontri tra antifascisti e polizia dopo il comizio di Casapound a Genova il 23 maggio 2019.

La sentenza del giudice sul pestaggio subìto da Stefano Origone

Il giudice per l’udienza preliminare Silvi Carpanini li ha condannati, con rito abbreviato, con le accuse di lesioni colpose e per eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi. Per il giudice, quindi, non lo avrebbero riconosciuto come giornalista ma lo avrebbero scambiato per un manifestante facinoroso. Il pm Gabriella Dotto aveva chiesto la condanna a 1 anno e 4 mesi ciascuno per lesioni dolose.

Stefano Origone, il servizio giornalistico e le botte

Stefano Origone stava seguendo la manifestazione e la carica ai manifestanti quando gli agenti lo avevano caricato, buttato a terra e colpito a manganellate. Il cronista aveva urlato di essere un giornalista ma i poliziotti si erano fermati solo dopo l’intervento di un funzionario che lo aveva riconosciuto. “Sono soddisfatto della sentenza, anche se mi aspettavo di più. Eravamo partiti da un anno e quattro ma quantomeno è stata riconosciuta una responsabilità e che stavo facendo il mio lavoro”, ha commentato