Stefano Puzzer è positivo al Covid. Il leader della protesta del Porto di Trieste dell’ottobre scorso e, più in generale, della protesta contro il Green pass ha annunciato in un video di essere in quarantena a casa dopo aver contratto il virus.

“Buongiorno a tutti. Come ben sapete sono a casa da un paio di giorni perché avevo un pò di influenza, niente di che. La classica influenza che si ha in questi periodi. Mia moglie è risultata positiva al tampone. Sono quindi andato anche io a farne uno questa mattina, e sono risultato positivo”. Puzzer tiene a precisare che si sta curando a casa e stila l’elenco dei medicinali che sta prendendo: “Abbiamo le cure domiciliari, dal Flumicil al Brufen, il Macladin, le vitamine C, D, lo sciroppo Bisolvon… abbiamo tutto”.

Puzzer precisa di “non essere felice” perché, una volta guarito, otterrà naturalmente il Green pass avendo sviluppato gli anticorpi, perché lui il Green pass ce l’ha “dal 15 ottobre”. Inoltre, è dispiaciuto perché deve restare in quarantena “per dieci giorni, in casa”, mentre andrebbe in giro per partecipare alle manifestazioni organizzate dai no Green pass. “Mi spiace tanto ma la gente come noi non molla mai”.

Niente manifestazioni per Puzzer

“Mi spiace non poter essere assieme al professor Sceusa. L’ha avvertito della mia positività. Non lo posso quindi accompagnare nella sua iniziativa itinerante. Logicamente a Roma non ci sarei comunque and to in quanto la risposta dal Tar non è ancora arrivata (sul Daspo dalla Capitale ndr.). So che ci vanno dei miei colleghi e tanti amici in giro per l’Italia e questo mi fa piacere, perché sono convinto che chi andrò a Roma lo farà nel modo più legale possibile e andrà a lottare per i nostri diritti in modo pacifico. Vi seguirò da casa. Mi spiace essere a casa e non poter fare nulla, ma questo è quello che devo fare. Un bacio e la gente come noi non molla mai” conclude.