FORLI’ – Il senatore Stelio De Carolis, 80 anni, esponente di spicco del Partito repubblicano negli anni Ottanta e Novanta, è morto ieri sera, 22 dicembre, a Meldola, nel Forlivese, dove abitava, travolto e ucciso da un’auto mentre attraversava la via Primo Maggio. A quanto si è appreso, era uscito di casa per gettare via l’immondizia quando è stato investito.

I rilievi sono affidati alla Polizia stradale di Forlì. Sono intervenuti anche due mezzi di soccorso del 118 e i carabinieri.

Nato a Fumone (Frosinone), venne eletto deputato per la prima volta nel 1987; è stato vice capogruppo alla Camera e sottosegretario alla Difesa nel sesto Governo Andreotti.

Rieletto con il Pri fino al 1994, aveva poi aderito ai Ds nel 1996, con i quali rimase in carica fino al 2001.

Era “uno statista vero, anche da ex amministratore non smise mai di occuparsi del suo territorio”: lo ricorda così Bruno Molea, deputato forlivese di Civici e Innovatori. Condoglianze anche da Renato Lelli, a nome del Pri dell’Emilia-Romagna.