Roma, stella a cinque punte accompagnata dalla frase “La Russa, Garbatella ti schifa” con firma Antifà. La scritta è apparsa sulla serranda della sezione in via Guendalina Borghese alla Garbatella che fu del Movimento Sociale e che oggi appartiene a Fratelli d’Italia , il quartiere in cui è cresciuta e ha fatto politica da giovane Giorgia Meloni.

I Carabinieri hanno avviato le indagini acquisendo le immagini delle videocamere di sorveglianza. Serviranno a dare un nome agli autori della scritta contro il neo presidente del Senato Ignazio La Russa.

Il commento della Meloni su Twitter: “Spero che prevalga il senso di responsabilità sull’odio”

“Accade che in una sede di Fratelli d’Italia compaia una scritta contro” Ignazio La Russa “firmata con la stella a 5 punte, chiaro riferimento ad anni drammatici che non vogliamo rivivere. Il nostro impegno sarà per unire la Nazione, non per dividerla come sta tentando di fare qualcuno. Spero che il senso di responsabilità della politica prevalga sull’odio ideologico, perché l’Italia e gli italiani devono tornare a correre, insieme”. A scriverlo su Twitter la presidente di FdI, Giorgia Meloni.

“Il Pd e la sinistra condannino senza esitazioni il gesto”

“Esprimo solidarietà al Presidente del Senato Ignazio La Russa, bersaglio di minacce firmate con la Stella a cinque punte delle Br sulla sede di Fratelli d’Italia nel quartiere romano della Garbatella frequentato da Giorgia Meloni. Si tratta di un episodio grave e inquietante, ancora una volta con la simbologia del terrorismo rosso, solo l’ultimo di una serie e che segue le lettere di minacce rivolte a Giorgia Meloni inviate al quotidiano L’Adige lo scorso settembre. Sono episodi che riportano alla memoria gli Anni di Piombo e un clima d’odio del quale l’Italia, tanto più in un momento difficile come questo, non ha davvero bisogno. Ci auguriamo che anche il Partito Democratico e la sinistra non rimangano in silenzio e condannino senza esitazioni quanto sta accadendo”. A dichiararlo in una nota è il deputato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.

