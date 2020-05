Stop Europa, movimento da un milione di iscritti su Facebook che vuole una sovranità monetaria

ROMA – “Tutti a Roma”, è il grido che parte dai social e in particolare da Stop Europa, un movimento nato a marzo e che adesso conta oltre un milione di iscritti al gruppo Facebook.

Il fondatore del movimento, l’avvocato Michele Farina, intervistato da Oltre.tv, ha raccontato della manifestazione in programma per il 30 maggio a Roma.

A una domanda dei giornalisti, rispondeva che la BCE, guidata da lei, non aveva il compito di occuparsi dello spread dei Paesi dell’UE. A seguito di quella dichiarazione lo spread italiano schizzava a oltre 300 punti base e la borsa Italiana crollava di oltre il 7%.

Sui motivi della manifestazione spiega:

“Il motivo principale è la richiesta di attuare da subito una moneta parallela (lira) che possa circolare in Italia.

Questo strumento, già attualmente presente in altri Paesi dell’UE come Danimarca, Polonia, Bulgaria e altri, avrebbe notevoli vantaggi.

Anzitutto non sarebbe una moneta a “debito” che quindi aumenterebbe il debito pubblico Italiano ma una moneta “a credito” così come fanno altri Paesi che hanno una loro Banca Centrale che possono immettere tutta la liquidità che vogliono in base alle condizioni economiche del proprio Paese.

Quello che ormai è conosciuto come Elicopter Money, ossia liquidità a pioggia”.