Strada statale 106 Jonica, furgone si ribalta dopo scontro con auto a Scanzano Jonico: due feriti, traffico in tilt (foto Ansa)

Intorno alle 12.40 di oggi, martedì 28 dicembre, è avvenuto un incidente sulla strada statale 106 Jonica tra Policoro e Scanzano Jonico, all’altezza della zona artigianale di Scanzano Jonico in direzione Taranto. Un furgone guidato da un uomo si è ribaltato dopo essersi scontrato con un’auto guidata da una donna.

Strada statale 106 Jonica, furgone contro auto a Scanzano Jonico, due feriti

Per via dello scontro due persone sono rimaste ferite. A prestare soccorso prima dell’arrivo dell’ambulanza sono stati alcuni passanti. L’uomo all’interno del furgone fortunatamente non ha riportato gravi traumi.

Traffico in tilt per più di un’ora

A seguito dell’incidente il traffico è praticamente bloccato per oltre mezz’ora. A regolare il flusso di auto è poi intervenuta la Polizia Stradale e i Vigili del fuoco di Policoro. Sul posto anche personale di Anas che verso le 15 ha riaperto la corsia di sorpasso chiusa dopo l’incidente.