Strage Bataclan, arrestato a Bari un algerino dell’Isis: partecipò alle stragi in Francia del 2015

Arrestato a Bari un cittadino algerino appartenente all’Isis e accusato di aver preso parte alla strage del Bataclan. L’uomo, di 36 anni, ha ricevuto un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, disposto dalla Dda di Bari, per il reato di partecipazione ad organizzazione terroristica.

Secondo le indagini l’uomo arrestato a Bari avrebbe preso parte e dato supporto agli autori degli attentati terroristici del teatro Bataclan. Ma anche a quello allo Stade de France e gli attacchi armati concentrati nella I, X e XI arrondissement. Attentati terroristici avvenuti a Parigi il 13 novembre 2015.

L’algerino dell’Isis arrestato a Bari

L’uomo avrebbe anche garantito la disponibilità di documenti contraffatti per gli autori delle stragi di Parigi. Lìangerino con i fratelli Medhi e Lyes Touami avrebbe fatto parte di una cellula terroristica del Daesh-Isis, lo Stato Islamico. Come componente dell’ala operante in territorio francese e belga, con collegamenti in Siria e in altri paesi nordafricani, viene riferito.

Con il gruppo terroristico – secondo l’accusa – si sarebbe mantenuto in contatto operativo tramite i propri fratelli e altri sodali. Tra cui tale ‘Fufo’ o ‘Fofa Marsial’, soggetto collegato a Ahmed Sami Ben, garantendo ai presunti complici, insieme ai propri fratelli, la disponibilità di documenti contraffatti, nonché supporto alle attività terroristiche del gruppo.

Gli attentati di Parigi del 13 novembre 2015 sono stati una serie di attacchi terroristici di matrice islamica sferrati da un commando armato dell’Isis. Gli attacchi armati si sono concentrati nel I, X e XI arrondissement e allo Stade de France, a Saint-Denis, nella regione dell’Île-de-France. Gli attentati sono stati compiuti da almeno dieci persone fra uomini e donne, responsabili di tre esplosioni nei pressi dello stadio e di sei sparatorie in diversi luoghi pubblici della capitale francese. La più sanguinosa è avvenuta presso il teatro Bataclan, dove sono rimaste uccise 90 persone. Si è trattato della più cruenta aggressione in territorio francese dalla seconda guerra mondiale. E del secondo più grave atto terroristico nei confini dell’Unione europea dopo gli attentati dell’11 marzo 2004 a Madrid.