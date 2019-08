ANCONA – Svolta nelle indagini sulla strage alla discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo. Sette persone sono state tratte in arresto dai carabinieri di Ancona: si tratta della presunta banda dello spray al peperoncino che la notte tra il 7 e l’8 dicembre, al concerto di Sfera Ebbasta, scatenò la calca nella quale finirono schiacciati cinque ragazzi tra i 14 e i 16 anni e una mamma di 39 anni.

In carcere sono finiti sei ragazzi tra i 19 e i 22 anni, tutti residenti nella provincia di Modena, che erano alla Lanterna azzurra quella maledetta sera. Sono accusati di omicidio preterintenzionale e lesioni personali ad altre 197 persone. Arrestato anche un presunto ricettatore solo per l’associazione.

Gli arrestati farebbero parte di una banda dedita alle rapine nelle discoteche del Centro e Nord Italia, spruzzando spray al peperoncino. I militari del Comando provinciale hanno eseguito nei loro confronti un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip di Ancona Carlo Cimini.

A tutti i sette arrestati viene contestato anche il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti con strappo e rapine con spray urticante. La stessa modalità, per l’accusa, sarebbe stata utilizzata alla Lanterna Azzurra gremita di ragazzini in attesa dell’esibizione in dj set del trapper Sfera Ebbasta e dove sei degli arrestati si trovavano. A questi sei sono contestati l’omicidio preterintenzionale plurimo e le lesioni personali.

Nell’inchiesta erano già indagate a vario titolo 17 persone oltre a un minorenne inizialmente sospettato di aver spruzzato lo spray nella discoteca quella sera: per l’ipotesi di omicidio colposo plurimo sono state chiamate in causa nove persone tra gestori, proprietari e un addetto alla sicurezza; altre otto, tra cui il sindaco di Corinaldo Matteo Principi e componenti della Commissione unificata di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo dei Comuni associati in seno all’Unione Misa-Nevola che rilasciò i permessi per il locale nel 2017, devono rispondere, a vario titolo, delle ipotesi di reato che vanno dal concorso in omicidio colposo, disastro colposo e falsità ideologica per le irregolarità riscontrate nei locali della discoteca. (Fonte: Ansa)