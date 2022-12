E’ piantonato in ospedale Maruam, l’autista 23enne italiano, di origini marocchine, arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato per la strage di Alessandria. Le forze dell’ordine sorvegliano la stanza in cui è ricoverato per evitare ritorsioni nei suoi confronti, dopo che un centinaio di familiari e amici hanno stazionato per tutto il giorno dinanzi al nosocomio in attesa anche di conoscere le sorti dei feriti.

La tragedia si è consumata all’alba di domenica 11 dicembre, dopo una giornata ad esultare per le partite dei mondiali di calcio in Qatar e poi una serata in discoteca. Il 23enne si era messo alla guida della sua Peugeot 807 sette posti, che si è schiantata lungo la strada provinciale 244, alle porte di Alessandria, dopo essere scappata all’alt dei carabinieri.

L’incidente dopo la fuga dai carabinieri

Il gruppo era stato notato dai militari nel quartiere Cristo, mentre procedeva nel centro abitato in modo irregolare. Il conducente, di fronte ai lampeggianti accesi dei carabinieri e all’inversione per fermarli, avrebbe accelerato, dirigendosi verso la periferia di Alessandria.

Dopo un inseguimento fino alla scuola di polizia alla fine di corso Acqui, gli uomini dell’Arma li avrebbero lasciati andare, comunicandolo alla centrale. Li hanno ritrovati vicino a un passaggio a livello: il mezzo è finito fuori strada in una notte gelida, con nebbia e asfalto ghiacciato dalle temperature in discesa, andando a sbattere contro il guard-rail e finendo la sua corsa, dopo un volo di molti metri, nel cortile-giardino della casa vicino.

Tre morti sull’asfalto: Lorenzo Pantuosco, di 23 anni, Lorenzo Vancheri, 21 e Denise Maspi, appena 15 anni. Il 23enne alla guida, ferito in modo grave ma non in pericolo di morte, è risultato positivo all’alcoltest, con un tasso non molto elevato ma da sanzione.

Alessandria, i familiari davanti all’ospedale

Circa un centinaio di persone si sono raccolte davanti all’ospedale di Alessandria, per gli altri quattro giovani coinvolti nell’incidente. C’è Vincenzo, ricoverato in terapia intensiva, le sue condizioni sono disperate, e altre due ragazze di 16 e 17 anni, la prima gravissima è stata operata ieri mattina.

Tra lacrime e abbracci, il raccoglimento dei familiari si è tramutato nel corso della giornata in desiderio di vendetta. Qualcuno ha provato a superare le porte del reparto per raggiungere la stanza in cui è ricoverato l’autista. Dopo aver domato le tensioni, i militari ora sorvegliano la sua stanza.

Forse dovresti anche sapere che…