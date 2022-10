Strage di famiglia a Reggio: mamma e i 3 figli piccoli in un incidente. Guidava il papà, che si salva

Un’auto contro una casa abbandonata e nello schianto sono morti una donna di 22 anni e tre bambini di due, dieci e dodici, mentre il papà che guidava è rimasto gravemente ferito. E’ successo verso le 20 sulla via Emilia tra Cadé e Villa Gaida, in provincia di Reggio Emilia, verso Parma. La vettura, una Fiat Stilo scura, procedeva in direzione di Sant’Ilario quando il conducente ha perso il controllo e la vettura si è schiantata. Per estrarre le persone sono intervenuti, oltre al 118, i vigili del fuoco e l’intervento è durato fino a tardi. Il ferito è stato portato in condizioni molto gravi all’ospedale di Reggio Emilia.

La strada già segnalata per pericolosità

La tragedia stradale si è verificata in un tratto già al centro di diverse polemiche per la pericolosità e il traffico.

Si tratta infatti di un percorso alternativo all’A1 molto frequentato dagli automobilisti quando l’autostrada è congestionata. Una situazione denunciata da un comitato di cittadini, residenti a Cella, Cadé e Gaida, arrabbiati per lo smog ma anche per la sicurezza, con proposte rivolte a istituzioni e Anas, richieste di autovelox e zone a 30 km/h, oltre a maggiori controlli. Proprio pochi giorni fa, il 15 ottobre è stata organizzata una manifestazione.

I precedenti

A dicembre 2020 a Cella è morto un ragazzino marocchino di 12 anni, travolto sulla via Emilia da un camioncino Ducato condotto da un 35enne che perse il controllo e lo investì sul marciapiede. Il ragazzino quel giorno non era rincasato da scuola per un brutto voto e stava camminando lungo la strada. Più di recente, il 2 settembre sempre a Cella, un ciclista è stato investito da un’auto pirata e si è riacceso il dibattito sulla pericolosità. In quel caso un 43enne se l’è cavata con abrasioni al volto e alle braccia, ma l’automobilista non si era fermato.

