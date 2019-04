ROMA – “So chi ha ucciso mio figlio, Rosa e Olindo non c’entrano”: con queste parole Azouz Marzouk, tramite il suo legale Luca D’Auria, ha chiesto alla Procura generale di Milano di raccogliere elementi ai fini della revisione della sentenza di condanna all’ergastolo per la strage di Erba dell’11 dicembre del 2006. Strage per la quale sono stati condannati i vicini di casa: Olindo Romano e Rosa Bazzi. Per loro la sentenza definitiva all’ergastolo è arrivata la scorsa estate, quando la Cassazione ha respinto la richiesta di revisione del processo avanzata dalla coppia. L’avvocato d’Auria contesta in particolare la genuinità della confessione della coppia, condannata in via definitiva all’ergastolo in Cassazione. Sarebbero troppi gli “errori” contenuti nelle confessioni rispetto a quanto emerso in seguito.

“Sono convinto – dice ora Azouz Marzouk a “TeleLombardia” – che esiste un’altra storia. E anche le carte dicono chi è stato. Se leggete le carte si capisce chi è stato. La pista della ‘ndrangheta non c’entra niente, quella è una teoria che loro hanno voluto tirare fuori. Ci sono tutte telecamere lì vicino alla piazza. Non ne hanno neanche tirata fuori una. Tutti questi elementi non vi fanno pensare a nulla? A me confermano la mia tesi…La mia tesi è che so chi è andato… Chi è…So chi ha interesse ad ammazzare mio figlio e mia moglie”. Una persona che Marzouk dice di conoscere “sicuramente”.