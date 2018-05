ERBA – E’ morto nella notte [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Carlo Castagna.

Aveva 75 anni ed era un imprenditore immobiliare. Nella strage di Erba, l’11 dicembre 2006, aveva perduto la moglie Paola Galli , la figlia Raffaella e il nipotino Youssef Marzouk.

In quella violenza compiuta a colpi di cortello e spranga era morta anche la vicina di casa Valeria Cherubini ed era rimasto ferito il marito Mario Frigerio.

Per la strage sono stati condannati definitivamente all’eragstolo i vicini di casa Olindo Romano e Rosa Bazzi. A pochi giorni da quegli omicidi, Castagna aveva perdonato gli autori del terribile gesto e ne aveva parlato anche in un suo libro intitolato “Il perdono di Erba”. Carlo Castagna è stato anche consigliere comunale e assessore per la Democrazia Cristiana nel comune di Erba. Lascia i figli Pietro e Giuseppe. Nel 2016, aveva donato alla Caritas la casa di via Diaz, dove era avvenuto il massacro.