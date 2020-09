Ragazza morta in mare a San Benedetto del Tronto, nessuna traccia del ragazzo che era con lei. Affogato anche lui? (foto ANSA)

È con ogni probabilità di una ragazza originaria della Repubblica Ceca il cadavere trovato in mare a San Benedetto del Tronto.

Potrebbe appartenere ad una straniera originaria della Repubblica Ceca, 25 anni circa, il cadavere trovato in mare a San Benedetto del Tronto domenica 31 agosto.

Da quanto si apprende, la giovane straniera morta al largo di San Benedetto del Tronto, alloggiava in Abruzzo in un appartamento a Martinsicuro (Teramo).

Nell’appartamento affittato, nessuna traccia del ragazzo che era in vacanza con lei.

La Procura di Ascoli Piceno ha avviato contatti con l’ambasciata e consolato e disposto ricerche in mare del ragazzo nella ipotesi che sia anche lui affogato.

L’indagine

L’identificazione della giovane è ostacolata finora dal fatto che non risultano ancora denunce di scomparsa presentate in località lungo la costa in un vasto raggio.

Gli agenti della questura di Ascoli, del commissariato di San Benedetto e della Capitaneria di porto stanno effettuando verifiche negli alberghi, ma fin qui senza riscontri.

Nel frattempo sono attesi per oggi i risultati dei primi riscontri medici sul cadavere della giovane, sulla quale erano state riscontrate due ferite profonde alla coscia forse causate dall’impatto con un’elica o un altro oggetto in mare.

Al momento del ritrovamento, la ragazza indossava un costume da bagno nero e orecchini. L’autopsia sarà eseguita domani. (fonte ANSA)