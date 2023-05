Una studentessa abruzzese di 24 anni è stata trovata morta in casa nella vasca da bagno piena d’acqua a Macerata. Non ci sono segni di violenza sul corpo – riferiscono i media locali -, ma i carabinieri stanno svolgendo accertamenti a tutto campo.

Studentessa 24enne trovata morta in casa a Macerata. Le prime notizie

La vittima si chiamava Samanta Marchegiano, nata a Lanciano e residente a San Vito Chietino (Chieti). Le indagini sono coordinate dalla Procura di Macerata, che ha disposto l’autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso. Nell’appartamento in via Severini che la vittima divideva con altre ragazze, sono stati effettuati rilievi di polizia scientifica scientifici alla ricerca di elementi utili a ricostruire quello che è successo.

“L’intera università di Macerata è sconvolta per l’improvvisa scomparsa della studentessa Samanta Marchegiano – informa una nota dell’Ateneo -. Il rettore John McCourt si è tenuto informato sulla situazione con le forze dell’ordine e ha sentito il padre per esprimere la vicinanza dell’Ateneo”.

“In un momento di così grande dolore – dice – tutta la nostra comunità universitaria è vicina ai genitori di Samanta, alla sorella, ai suoi compagni di studi, alle sue amiche e ai suoi amici. La perdita di una persona così giovane, di una figlia, è una tragedia che nessuna parola può attenuare. Non possiamo far altro che metterci a servizio per qualsiasi forma di supporto”.

