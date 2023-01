Roma Termini, la stazione dei treni, sabato pomeriggio, sotto Capodanno con gente che va e che viene: prendersi tre coltellate all’addome, non di notte, non in una stradina secondaria, ma davanti alla biglietteria. Una studentessa universitaria israeliana accoltellata e ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Umberto I dopo essere stata accoltellata tre volte davanti alle biglietterie automatiche della stazione Termini da un uomo vestito di nero, forse un senzatetto, che l’ha aggredita all’improvviso senza apparente motivo. La scena, avvenuta intorno alle 21.45 dell’ultimo dell’anno, è stata ripresa da una telecamera di sicurezza. La giovane, 24 anni, è stata colpita a un fianco e al torace, ma le coltellate, fortunatamente, sono state attutite dal giubbotto che indossava; non sarebbe in pericolo di vita.

Studentessa ferita a Termini, accoltellata alle biglietterie automatiche

La studentessa si era recata di sera alla stazione Termini per acquistare il biglietto del treno che ieri l’avrebbe dovuta portare a Fiumicino per prendere l’aereo per tornare a casa, a Tel Aviv. Quello che è successo alla stazione Termini, ora è solo al centro delle indagini della polizia, che ipotizza anche un tentativo di rapina, come quella di una lite precedente fra i due.

Le parole del prefetto Frattasi

“Abbiamo affrontato il tema della sicurezza a Termini – dice al Corriere della Sera il prefetto Bruno Frattasi -, con l’assessore comunale alle Politiche sociali Barbara Funari ci siamo ripromessi di rivederci per mettere a punto un piano di intervento che prenda in considerazione nuove strutture dove ospitare i senzatetto che vivono dentro e fuori lo scalo ferroviario, e che spesso sono al centro di episodi di violenza e aggressività, accentuati dalle condizioni di disagio e di degrado di quell’ambiente, anche come vittime. Lo scopo è quello di rendere più sicura Termini specialmente di sera e di notte, in questo caso all’esterno perché la stazione è chiusa al pubblico, e fare subito un passo avanti per far regredire il degrado attorno allo scalo e anche la percezione di insicurezza dei cittadini”.

