I carabinieri stanno conducendo accertamenti su un presunto caso di violenza sessuale segnalato nel centro di Bologna. La vittima è una studentessa sudamericana di 22 anni, partecipante a un programma di scambio universitario in Italia. La notizia è stata riportata dall’edizione bolognese de Il Resto del Carlino. L’incidente sarebbe avvenuto tra venerdì e sabato. La giovane ha raccontato di aver trascorso la serata in una discoteca del centro e, all’uscita, di aver incontrato un uomo. Successivamente, si è risvegliata in strada, senza indumenti intimi, durante il giorno. La studentessa ha contattato un’amica che l’ha accompagnata al Policlinico Sant’Orsola, dove i medici hanno segnalato l’accaduto ai carabinieri e sono stati attivati i protocolli di emergenza. I militari stanno ascoltando la testimonianza della vittima, che ha ricordi confusi dell’evento, e stanno raccogliendo le immagini dalle telecamere di sorveglianza della discoteca per chiarire i fatti.