Stupro c’è anche se la donna ha un aspetto mascolino: prima assolti, ora condannati

Stuprare una donna va punito anche se lei ha un aspetto mascolino: confermata la condanna della Cassazione a due peruviani assolti in Appello.

La Corte di Cassazione era stata lapidaria: l’aspetto fisico di una donna che si dichiara vittima di stupro è del tutto “irrilevante”. E si tratta di un “elemento non decisivo” per valutare la credibilità sua e dei suoi aggressori. Con queste motivazioni, l’anno scorso, aveva annullato la sentenza-choc della Corte d’appello di Ancona che aveva assolto due giovani sudamericani accusati di aver violentato una ragazza peruviana “di aspetto mascolino” a Senigallia.

Un verdetto che aveva fatto scalpore perchè si faceva riferimento anche alla “mascolinità” della ragazza per dare credito alla versione assolutoria dei due imputati. E, al contrario, minare la credibilità della vittima.

Condanna per i due che hanno stuprato una ragazza dall’aspetto mascolino

La sentenza è stata così annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, che oggi ha confermato la sentenza di condanna di primo grado. 5 anni di reclusione per un imputato e 3 per l’altro. I fatti risalgono a marzo 2015. La 22enne peruviana si era recata in ospedale con la madre dicendo di essere stata stuprata pochi giorni prima da un coetaneo. Mentre un amico (di lui) faceva il palo. I tre erano usciti a bere una birra, ma la situazione era degenerata.

Gli imputati – difesi dagli avvocati Gabriele Galeazzi e Fabrizio Menghini – si sono sempre professati innocenti dicendo che i rapporti erano consensuali. Il 6 luglio 2016 la condanna in primo grado con l’accusa di aver violentato la giovane dopo averle somministrato un mix di alcol e droga. Ma poi ci fu l’assoluzione in appello il 23 novembre 2017.

La parte civile, assistita dall’avvocato Cinzia Molinari, e il procura generale di Ancona Sergio Sottani avevano fatto ricorso in Cassazione, accolto con rinvio alla Corte di Appello di Perugia. Che oggi li ha ritenuti colpevoli, confermando la condanna di primo grado.

Le motivazioni dell’assoluzione in Appello

In particolare, la Corte d’Appello di Ancona (composta in quel caso da tre donne), aveva stabilito che “non è possibile escludere che sia stata proprio” la giovane – definita in un passaggio la “scaltra peruviana” – “a organizzare la nottata ‘goliardica’. Trovando una scusa con la madre, bevendo al pari degli altri, per poi iniziare a provocare” uno dei due imputati.

Ragazzo “al quale la ragazza neppure piaceva, tanto da averne registrato il numero di cellulare sul proprio telefonino con il nominativo ‘Vikingo’ … con allusione ad una personalità tutt’altro che femminile, quanto piuttosto mascolina, che la fotografia presente nel fascicolo processuale appare confermare”.

La Cassazione ribalta tutto

Secondo la Cassazione, però (la sentenza è del 5 marzo dell’anno scorso), la ricostruzione della vicenda fatta dai giudici d’appello “si basa fondamentalmente sulla incondizionata accettazione del narrato degli imputati”. I quali avevano sostenuto la consensualità del rapporto.

Una versione, prosegue la Suprema Corte, “che manca sul piano obiettivo da elementi non decisivi”. E inoltre “irrilevanti in quanto eccentrici rispetto al dato di comune esperienza rispetto alla tipologia dei reati in questione, come l’aspetto della vittima”.

Secondo la Cassazione, inoltre, i giudici di merito non hanno svolto alcun “serio raffronto critico” con il verdetto di condanna emesso in primo grado. Senza il necessario “supporto probatorio” le dichiarazioni dei due imputati sul consenso al rapporto sessuale sono state prese per buone. A fronte della brutalità del rapporto in seguito al quale la ragazza si è dovuta sottoporre a intervento chirurgico e trasfusione. (Fonte Ansa)