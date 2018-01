ROMA – Le hanno attirate con l’inganno in una via isolata, poi legate e violentate. Le due ragazzine di 14 anni che hanno accusato di stupro i rom Mario Seferovic, che si fa chiamare Alessio il Sinto, e Maikon Bilomante Halilovic, che si fa chiamare Cristian, hanno raccontato la loro esperienza durante l’incidente probatorio in Procura a Roma. Le giovani hanno parlato di divani vecchi ammucchiati in un angolo della strada e hanno accusato Seferovic di averle legato i polsi con delle manette mentre l’altro, Cristian, faceva il palo qualche metro più in là. Poi le hanno minacciate di morte, tanto che solo un mese dopo le violenze le giovanissime vittime hanno trovato il coraggio di parlare.

Durante l’audizione protetta in sede di incidente probatorio, le due ragazzine si sono presentate in Procura e tra le lacrime hanno raccontato il tremendo racconto di quella notte, per cui Seferovic e Bilomante Halilovic sono accusati a vario titolo di violenza sessuale, come riporta Leggo:

“Ci hanno trascinato su alcuni divani vecchi, ammucchiati in un angolo nascosto ai bordi della strada, poi hanno tirato fuori le manette e abbiamo capito che non avevamo scampo”.

Stuprate, picchiate e minacciate di morte se avessero parlato: questa la ricostruzione fatta dalle due vittime e che è al vaglio della Procura. Intanto il sito Leggo ricostruisce cosa accaduto quella sera stando al racconto delle due ragazzine: