Suicidio all’ospedale Cervello di Palermo: malato di Covid-19 in terapia subintensiva si getta dal terzo piano (foto Ansa)

Un paziente ricoverato per il Covid-19 in terapia subintensiva respiratoria si è suicidato buttandosi dal terzo piano dell’ospedale Villa Sofia-Cervello a Palermo. La tragedia si è consumata in pochi secondi nonostante l’intervento degli operatori sanitari.

Si uccide gettandosi dal terzo piano dell’ospedale. Direzione: “Non forniremo particolari”

La direzione strategica esprime “vivo cordoglio ai famigliari“. Sono in corso le indagini. “Nel massimo rispetto della dolorosa vicenda umana e della privacy delle persone coinvolte l’azienda non fornirà altri particolari”, si legge in una nota.

Palermo, suicidio in piazza Virgilio: ragazzo si lancia dal terzo piano

Altro suicidio a Palermo, questa volta accaduto a maggio. Un ragazzo di circa 30 anni si è lanciato dal dal terzo piano di una palazzina in piazza Virgilio. A nulla è valso l’intervento dei soccorritori del 118. L’impatto sul marciapiede gli è stato fatale. Non si conoscono le motivazioni che hanno portato il giovane all’estremo gesto.

Il giovane, il cui corpo senza vita è stato coperto subito da un lenzuolo, sarebbe uno studente universitario di circa 30 anni. Ignote le motivazioni che l’avrebbero spinto al gesto estremo. Sul luogo della tragedia è intervenuta anche la Polizia che ha avviato le indagini e predisposto tutti gli accertamenti del caso.