Suicidio ad Ariccia, in provincia di Roma, dove uno studente di 14 anni, di Genzano, si è lanciato dal ponte monumentale, noto come il ponte dei suicidi. E’ accaduto questa mattina, venerdì 21 maggio. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno fermato una pattuglia in transito della polizia dicendo di averlo visto lanciarsi nel vuoto. Inutili i soccorsi.

Suicidio ad Ariccia: morto studente di 14 anni che si è lanciato dal ponte

Il ragazzino ha scavalcato il parapetto del ponte di Ariccia, poi si è lanciato nel vuoto. Erano le 10:30 circa di stamattina. Dopo un volo di 30 metri dal viadotto di via Appia, il 14enne si è schiantato nel sottostante parco, mettendo fine alla sua giovane vita. I primi soccorritori non hanno potuto che prendere atto della morte del ragazzo.

Sul posto si sono recati anche gli agenti della Polizia del Commissariato locale che hanno dato il via ai rilievi, in attesa del Magistrato di turno. Ancora ignari i motivi dell’estremo gesto compiuto, come testimoniato da alcuni passanti che hanno provato ad intervenire, senza ripensamenti. “Abbiamo provato a farlo desistere – hanno raccontato a Roma Today – ma non siamo riusciti a fermarlo”.