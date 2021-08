Sulmona, Domenico Di Tommaso, luminare di cardiologia, muore visitando i pazienti. Si è accasciato in ambulatorio, mentre visitava i pazienti, nel suo ospedale a Sulmona, un malore al petto, un infarto in corso. Domenico Di Tommaso, luminare di cardiologia, non aveva ancora compiuto 64 anni.

A tradirlo il suo di cuore. Per più di un’ora i suoi colleghi hanno provato a rianimarlo, alla fine il cuore ha cessato di battere quando il medico stava per essere trasferito ad Avezzano.

Ieri mattina era arrivato come ogni giorno in ambulatorio per le visite. All’improvviso il malore fatale: pazienti e personale lo hanno visto andar giù senza riprendersi.

Quindi la corsa al quarto piano dell’ala Bolino. L’ospedale e la città perdono un medico straordinario e un amico generoso. Era a un passo dalla pensione. La sua vita era l’ospedale. Proprio lì si è prematuramente conclusa.