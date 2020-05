NOVARA – Un ospite della Rsa ‘Il Castello’ a Suno, in provincia di Novara, affetto da sindrome di Alzheimer, è fuggito dalla struttura.

A darne notizia è il sindaco del paese, Riccardo Giuliani.

Il fuggitivo è di nazionalità senegalese, ha 59 anni è alto, magro, indossa un pigiama blu ed è scalzo.

Sulle tracce dell’uomo ci sono i carabinieri della stazione locale.

“Chiunque lo vedesse – fa sapere il sindaco – non lo avvicini, ma allerti subito il Comune o i Carabinieri”.

Coronavirus, in Piemonte Esercito sanifica case di riposo

Sono iniziate dal 25 aprile, in Piemonte, le operazioni di sanificazione delle case di riposo più colpite dall’emergenza coronavirus.

Ad occuparsene è l’Esercito, che ha effettuato i primi interventi a Casal Cermelli e Silvano d’Orba, provincia di Alessandria.

Affidate ai Nuclei di disinfettori della Brigata Alpina Taurinense, nei prossimi giorni le attività di sanificazione saranno effettuate in oltre trenta case di riposo.

Alla detersione degli ambienti, mediante sali di ammonio quaternari segue la disinfezione vera e propria con l’utilizzo della candeggina.

“Siamo riconoscenti allo Stato Maggiore della Difesa – afferma il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus in Piemonte, Vincenzo Coccolo – per l’apporto che sta offrendo al Piemonte in questo difficile momento della sua storia.

Il legame con le istituzioni militari è di grande conforto per chi si trova nell’emergenza, con la garanzia della massima affidabilità”.

Lo Stato Maggiore della Difesa ha inoltre messo a disposizione del Piemonte, per l’emergenza coronavirus nelle case di riposo del territorio, 25 infermieri militari. (fonte ANSA)