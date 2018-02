PISA – Suor Tosca Ferrante fino a pochi anni fa era l’agente Tosca Ferrante, poliziotta a Torpignattara, quartiere della periferia di Roma. E’ stato il colloquio con un giovane che aveva arrestato a cambiare per sempre la sua vita.

Oggi Tosca è una delle quattro suore apostoline che, dal 2009, per volontà dell’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, prestano servizio nella Chiesa Universitaria di San Frediano, a Pisa, aiutando i giovani nella ricerca di se stessi e della loro vocazione di vita.

La sua storia è stata raccontata da Rai1, nella trasmissione A sua immagine, e dal quotidiano La Nazione:

Suor Tosca arriva da Napoli. Padre muratore, madre casalinga, un fratello oggi colonnello nell’esercito, Tosca voleva fare l’infermiera. Conclusi gli studi magistrali, si iscrive a lettere moderne, ma nel 1989 partecipa al concorso per entrare in polizia. Ha 18 anni e questo è il secondo concorso aperto anche alle donne. Supera tutte le prove e prende servizio nel commissariato di Torpignattara a Roma. «Mi piaceva il contatto con la gente e l’idea di dare una mano a chi aveva bisogno. Anche questa è una missione e molti poliziotti la vivono proprio così». In tutti questi anni non dimentica mai il suo cammino di fede «iniziato – racconta – all’età di 3 anni in parrocchia, grazie alla madre molto religiosa». A nove anni ottiene il permesso di recitare il rosario e vive la vita della sua comunità come catechista. D’estate, con i ritiri spirituali, inizia il suo legame mai interrotto con le Apostoline di Castel Gandolfo, dalle quali tornerà dopo sei anni in Polizia.