Suora investita da auto, morta dopo 4 giorni di ricovero in ospedale

Non ce l’ha fatta suora Alberta. E’ morta all’ospedale Piemonte di Messina, dopo essere rimasta vittima di un incidente, avvenuto quattro giorni fa in via Cesare Battisti, poco prima dell’istituto Jaci, mentre attraversava sulle strisce. All’anagrafe Carmela Giuzio, la religiosa aveva 82 anni.

La vittima è stata travolta da una Opel Mokka, condotta da una 55enne messinese. Lo scrive la Gazzetta del Sud. La suora è stata trasportata in ambulanza al Piemonte dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata, fino a ieri sera quando è deceduta.

Disposta l’autopsia

La sostituta procuratrice Anita Siliotti, oltre a disporre il sequestro del mezzo come avviene di norma in casi di questa fattispecie, ha iscritto nel registro degli indagati la conducente dell’auto con la pesante accusa di omicidio stradale. E’ stata inoltre disposta l’autopsia, che sarà effettuata venerdì mattina al Policlinico di Messina dal medico legale in turno alla procura.