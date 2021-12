Super Green Pass, come e dove scaricarlo? Non serve una nuova certificazione se vaccinati prima del 6 dicembre

Sono scattati i controlli in tutta Italia per il super green pass e già fioccano le prime multe. Da oggi, 6 dicembre, è obbligatorio avere il pass rafforzato per accedere a luoghi pubblici e servizi. Ma come fare per ottenerlo? Serve scaricarne un altro? Cosa fare se si è ottenuta la certificazione prima dell’entrata in vigore del super green pass?

Leggi qui le Faq del governo su cosa si può fare con super green pass e green pass base.

Super Green Pass, serve scaricarne un altro?

La risposta è no, non serve un nuovo certificato se si è in possesso del vecchio green pass. Il certificato scaricato dopo la vaccinazione o per avvenuta guarigione, diventerà automaticamente un super green pass.

Quello che cambia è per chi verifica: l’app VerificaC19 che scansiona il QrCode dovrà leggere anche se la certificazione è stata ottenuta tramite vaccino o tampone. Nei luoghi in cui è previsto l’accesso solo con super green pass, l’app escluderà i pass base, ossia quelli ottenuti col tampone, e li segnalerà come non validi.

Super Green Pass, dove scaricarlo

Per i nuovi vaccinati, il certificato sarà generato a partire dal 12esimo giorno dopo la prima dose e sarà valido a partire dal 15º giorno fino alla seconda dose. Si può ottenere gratuitamente, visualizzare, scaricare e stampare il Green pass sulle seguenti piattaforme digitali.

Su questo sito con Tessera Sanitaria o identità digitale (Spid/Cie)

Scaricando App Immuni o App IO: per ottenere il green pass bisogna inserire le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria, la data di scadenza della stessa, uno dei codici univoci ricevuti.

Sul sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale.

Super Green Pass, record di download

Intanto però un nuovo record di Green pass scaricati, esattamente 1.310.001 tra quelli base e rafforzati, è stato registrato nelle ultime 24 ore.

La misure sul certificato verde rafforzato (ottenibile solo con vaccinazione o avvenuta guarigione) entrano in vigore da oggi fino al 15 gennaio.

A spingere i download sono soprattutto le vaccinazioni: in particolare, secondo quanto emerge dai dati del sito del governo, sono stati 968.069 i Green pass scaricati ieri per avvenuta vaccinazione, 336.563 quelli per l’effettuazione di un tampone e 5.369 per guarigione dal Covid.