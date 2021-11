Super Green pass dal 6 dicembre al 15 gennaio (per ora), tutte le novità del nuovo decreto PDF

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto (qui il PDF) che rafforza le misure anti Covid con il Super Green pass. Il provvedimento è stato varato all’unanimità. Il Super Green pass varrà dal 6 dicembre al 15 gennaio, ma le misure potranno essere poi prorogate. Sarà valido 9 mesi dall’ultima inoculazione.

Aggiornamento ore 18:59.

Le novità più importanti sono il Super Green pass — che spetta solo a vaccinati o guariti — e l’introduzione dell’obbligo di Green Pass base, quindi ottenuto effettuando un tampone con esito negativo, per i mezzi di trasporto pubblici, palestre e alberghi. Il provvedimento è stato varato all’unanimità.

Super Green pass, le regole del nuovo decreto

In base alle nuove regole, chi non è in possesso del Super Green pass non potrà entrare in bar e ristoranti al chiuso, palestre, stadi, cinema, teatri, discoteche né partecipare a spettacoli, feste e cerimonie pubbliche.

Le persone che non sono vaccinate o guarite inoltre non potranno nemmeno soggiornare in albergo. Per recarsi sul posto di lavoro, invece, è sufficiente il green pass ottenibile con un tampone molecolare (validità 72 ore) o antigenico (48h).

Vaccino obbligatorio

Dal 15 dicembre la vaccinazione obbligatoria estesa a personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico. Per il personale sanitario è obbligatoria la terza dose.

I colori per le Regioni restano

Resta il sistema di zone a colori – varato dal secondo governo Conte – in base all’incidenza del virus e alla situazione negli ospedali. L’obbligo di mascherina all’aperto scatterà in zona gialla e non saranno fatte eccezioni per i vaccinati o guariti dal Covid. Non scatteranno invece più le chiusure delle attività nelle regioni in zona gialla o arancione, ma gli accessi saranno limitati ai soli possessori del Super Green pass, quindi solo i non vaccinati. L’unica differenza che ci sarà tra la zona bianca e la gialla-arancione sarà l’utilizzo della mascherina all’aperto.