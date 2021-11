Super Green Pass sul trasporto pubblico locale: autobus e metro, chi (e come) controllerà?

Super Green Pass obbligatorio anche sul trasporto pubblico locale: su autobus e metro potranno andare solo vaccinati, guariti, o tamponati. C’è però un problema (e i sindacati di categoria lo hanno fatto subito presente). Come funzioneranno i controlli? Chi li effettuerà?

Ci sarà un controllore su ogni mezzo oppure il compito sarà demandato al conducente? Per il momento non ci sono risposte, ma una sola certezza. I trasporti, già congesionati di per sé, potrebbero paralizzarsi del tutto. Il fine è sacrosanto ma la realtà la conosciamo tutti. C’è bisogno di una riorganizzazione di tutto il sistema e c’è poco tempo. Le nuove norme dovrebbero entrare in vigore dal 6 dicembre.

Super Green Pass obbligatorio sul trasporto pubblico locale

Arriva l’obbligo di Green pass o tampone anche per accedere ai mezzi del trasporto pubblico locale. Lo si apprende da più fonti governative al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto.

Per scongiurare il caos già paventato dai sindacati del settore, sarà necessaria una riorganizzazione e un disegno mirato sui controlli, che per il momento – almeno in questa categoria – si annunciano “a campione”.

I sindacati dei trasporti chiedono spiegazioni sui controlli del Green Pass

Pianificare i controlli del green pass sui mezzi di trasporto pubblico locale in modo da “non penalizzare i tempi del servizio” e tutelare i lavoratori da eventuali aggressioni. E’ la richiesta che arriva dai sindacati del settore di Roma e Lazio dopo la nuova stretta, che potrebbe portare, temono, “criticità”.

“Il tema è la modalità dei controlli. Se sulle metro è fattibile perché ci sono tornelli, sui bus è ancora un’incognita. Serve pianificare bene per non penalizzare i tempi del servizio. Se i controlli saranno ad appannaggio delle forze dell’ordine, ci sarà tutta la nostra collaborazione, l’importante è condividere le modalità”, dice interpellato in merito il segretario della Fit Cgil di Roma e Lazio Eugenio Stanziale.

Il collega della Fit Cisl Marino Masucci gli fa eco: “Chiederemo un incontro al prefetto per capire le linee guida che metteranno in campo le forze dell’ordine anche a tutela dei lavoratori. Temiamo, infatti, che si possa creare una situazione di forte criticità, in quanto già l’obbligatorietà delle mascherine aveva prodotto numerose aggressioni agli autisti che controllavano. Non vorremmo che i mezzi di trasporto possano essere luoghi di conflittualità”.

Decreto Super Green Pass: testo integrale in Pdf

