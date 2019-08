Superenalotto, estrazione 8 agosto. Jackpot del 6 a 205 milioni, il più alto della storia

ROMA – Il Superenalotto torna a far sognare milioni di italiani. Il jackpot per l’estrazione di giovedì 8 agosto è di 205,4 milioni di euro. Si tratta del jackpot più alto al mondo e nella storia della lotteria, salito di altri due milioni di euro dopo il mancato 6 del 6 agosto. L’estrazione è prevista la sera dell’8 agosto alle 20.

Già qualche anno fa il Superenalotto aveva fatto impazzire l’Italia per jackpot che salivano di settimana in settimana, diventando la nuova malattia dei giocatori (e anche di quelli che solitamente non giocano). Tutti, da Nord a Sud, hanno deciso di tentare la fortuna. Non si sa mai.

Estrazione Superenalotto 6 agosto.

Concorso Superenalotto/SuperStar n.94 del 6 agosto:

Combinazione Vincente: 20 22 27 43 46 72 Numero Jolly: 28 Numero SuperStar: 61

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.94:

SUPERENALOTTO Punti 6: NESSUNO Punti 5+: NESSUNO Punti 5: 13 totalizzano Euro: 25.264,07 Punti 4: 1.003 totalizzano Euro: 331,06 Punti 3: 37.061 totalizzano Euro: 27,10 Punti 2: 585.234 totalizzano Euro: 5,34

SUPERSTAR Punti 6SB: NESSUNO Punti 5+SB: NESSUNO Punti 5SS: NESSUNO Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 33.106,00 Punti 3SS: 145 totalizzano Euro: 2.710,00 Punti 2SS: 2.451 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 16.987 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 37.668 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 22.844 totalizzano Euro: 571.100,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 205.400.000,00

Estrazione SiVinceTutto del 7 agosto.

Concorso ‘SiVinceTutto’ di mercoledì 7 agosto:

Combinazione Vincente: 9,13,18,40,74,75

Queste le quote del concorso ‘SiVinceTutto’ del 7 agosto:

Punti 6: NESSUNO Punti 5: 11 totalizzano Euro: 739,66 Punti 4: 180 totalizzano Euro: 109,01 Punti 3: 2.242 totalizzano Euro: 38,95 Punti 2: 12.506 totalizzano Euro: 9,93 (Fonte Ansa).