ROMA -Il Superenalotto torna a far sognare milioni di italiani. Il jackpot per l’estrazione di sabato agosto è di oltre 205 milioni di euro. Si tratta del jackpot più alto al mondo e nella storia della lotteria. I numeri estratti alle 20 sono 10 15 42 57 68 80, jolly 25 e superstar 68.

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.96 di oggi:

SUPERENALOTTO Punti 6: NESSUNO Punti 5+: NESSUNO Punti 5: 6 totalizzano Euro: 61.317,08 Punti 4: 967 totalizzano Euro: 384,20 Punti 3: 39.955 totalizzano Euro: 28,15 Punti 2: 667.043 totalizzano Euro: 5,25.

SUPERSTAR Punti 6SB: NESSUNO Punti 5+SB: NESSUNO Punti 5SS: NESSUNO Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 38.420,00 Punti 3SS: 293 totalizzano Euro: 2.815,00 Punti 2SS: 3.473 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 20.942 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 43.661 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 25.231 totalizzano Euro: 630.775,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 209.000.000,00.

Già qualche anno fa il Superenalotto aveva fatto impazzire l’Italia per jackpot che salivano di settimana in settimana, diventando la nuova malattia dei giocatori (e anche di quelli che solitamente non giocano). Tutti, da Nord a Sud, hanno deciso di tentare la fortuna. Non si sa mai.

Questi invece i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto di oggi sabato 10 agosto:

BARI 11 68 49 88 55

CAGLIARI 27 86 33 57 75

FIRENZE 63 76 41 71 89

GENOVA 86 77 37 01 06

MILANO 71 76 31 53 57

NAPOLI 15 07 69 52 73

PALERMO 57 80 47 06 65

ROMA 27 79 40 75 29

TORINO 13 19 18 33 80

VENEZIA 47 79 17 30 26

NAZIONALE 50 48 68 22 78

10eLOTTO – NUMERI VINCENTI 07 11 13 15 19 27 33 37 41 47

49 57 63 68 71 76 77 79 80 86

NUMERO ORO:11 DOPPIO ORO:11 68