SuperEnalotto, estrazione oggi giovedì 13 maggio 2021: numeri e combinazione vincente di oggi

Blitz dice

Segnarsi i numeri, magari disponendoli in combinazione, prossimo terno o terna: 17-23-40. Lunedì 17 maggio fuori casa fino alle 23 e dai 40 anni in su in fila per il vaccino. Fuori fino alle 23 e oltre chi voleva ci restava già e a 40 anni corsa al vaccino sarà meno affollata. Però è buon […]