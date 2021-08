SuperEnalotto, estrazione oggi giovedì 19 agosto 2021: numeri e combinazione vincente di oggi

SuperEnalotto, estrazione di oggi giovedì 19 agosto 2021. Torna, come ogni martedì, giovedì e sabato, l’appuntamento con i numeri vincenti e la combinazione vincente del Superenalotto. Anche oggi, giovedì 19 agosto 2021, l’estrazione della sestina fortunata avverrà intorno alle ore 20.

Estrazione SuperEnalotto di oggi giovedì 19 agosto

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Come si gioca al SuperEnalotto

Il SuperEnalotto è il gioco Sisal della lotteria più popolare in Italia, il cui jackpot risulta essere con frequenza fra i più alti in Europa. Le tre estrazioni settimanali avvengono il martedì, giovedì e sabato. Ad essere estratti i 6 numeri vincenti, più un numero Jolly e un numero Superstar.

I numeri ritardatari del SuperEnalotto sono:

26 (74) 35 (56) 12 (53) 80 (53) 29 (49) 18 (46) 48 (45) 4 (41) 60 (40) 19 (39) 46 (38) 67 (38)



L’estrazione precedente del SuperEnalotto

La sestina vincente del SuperEnalotto di martedì 17 agosto insieme al Numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto: 02 03 10 38 64 70 Numero Jolly: 69 Numero SuperStar: 39



Con il SuperEnalotto puoi vincere anche prima dell’estrazione grazie alle Vincite Immediate. Con le Vincite Immediate per te subito un premio di 25€ se i tuoi numeri sono compresi nel Quadrato Magico della tua ricevuta. Controlla la tua ricevuta del SuperEnalotto e verifica subito il risultato:

– Se hai vinto consulta il dettaglio del concorso, il numero dei vincitori e i premi assegnati per ogni categoria. Più alta è la tua categoria di vincita, maggiore sarà il premio distribuito.

– Se non hai vinto, potrai ritentare la fortuna al prossimo concorso: in palio tante categorie di vincita e un Jackpot milionario che si accumula ad ogni estrazione.