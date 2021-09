SuperEnalotto, estrazione oggi martedì 7 settembre 2021: numeri e combinazione vincente di oggi

SuperEnalotto, estrazione di oggi martedì 7 settembre 2021. Ecco i sei numeri vincenti (più Jolly e Superstar): 7, 20, 21, 31, 67, 89, J 63, SS 89.

Articolo aggiornato ore 20:12.

Estrazione SuperEnalotto di oggi martedì 7 settembre

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: 7 20 21 31 67 89.

Numero Jolly: 63.

Numero SuperStar: 89.

Come si gioca al SuperEnalotto

Il SuperEnalotto è il gioco Sisal della lotteria più popolare in Italia, il cui jackpot risulta essere con frequenza fra i più alti in Europa. Le tre estrazioni settimanali avvengono il martedì, giovedì e sabato. Ad essere estratti i 6 numeri vincenti, più un numero Jolly e un numero Superstar.

I numeri ritardatari del SuperEnalotto sono:

26 (82) 29 (57) 18 (54) 46 (46) 67 (46) 23 (42) 75 (39) 9 (36) 33 (34) 51 (32) 30 (29) 42 (27)



L’estrazione precedente del SuperEnalotto

La sestina vincente del SuperEnalotto di sabato 4 settembre insieme al Numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto: 7 – 60 – 68 – 71 – 79 – 80 Numero Jolly: 53 Numero SuperStar: 68



Con il SuperEnalotto puoi vincere anche prima dell’estrazione grazie alle Vincite Immediate. Con le Vincite Immediate per te subito un premio di 25€ se i tuoi numeri sono compresi nel Quadrato Magico della tua ricevuta. Controlla la tua ricevuta del SuperEnalotto e verifica subito il risultato:

– Se hai vinto consulta il dettaglio del concorso, il numero dei vincitori e i premi assegnati per ogni categoria. Più alta è la tua categoria di vincita, maggiore sarà il premio distribuito.

– Se non hai vinto, potrai ritentare la fortuna al prossimo concorso: in palio tante categorie di vincita e un Jackpot milionario che si accumula ad ogni estrazione.