SuperEnalotto, estrazione oggi sabato 23 gennaio 2021: numeri e combinazione vincente di oggi

Prima sarà la volta della sestina vincente del SuperEnalotto con l’estrazione di oggi sabato 23 gennaio, poi toccherà ai numeri del Lotto. Le estrazioni avverranno poco dopo le 20 e conosceremo in tempo reale la combinazione vincente. In palio per il 6 c’è un jackpot da oltre 95,9 milioni di euro.

Le quote del SuperEnalotto del concorso n.9 del 21 gennaio

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 9 totalizzano Euro: 20.599,15

Punti 4: 563 totalizzano Euro: 335,35

Punti 3: 21.257 totalizzano Euro: 26,74

Punti 2: 328.244 totalizzano Euro: 5,37

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: 1 totalizzano Euro: 514.978,75

Punti 4SS: 7 totalizzano Euro: 33.535,00

Punti 3SS: 151 totalizzano Euro: 2.674,00

Punti 2SS: 1.848 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 10.435 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 20.293 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 13.700 totalizzano Euro: 342.500,00

Come si gioca al SuperEnalotto

Il SuperEnalotto è il gioco Sisal della lotteria più popolare in Italia, il cui jackpot risulta essere con frequenza fra i più alti in Europa. Le tre estrazioni settimanali avvengono il martedì, giovedì e sabato. Ad essere estratti i 6 numeri vincenti, più un numero Jolly e un numero Superstar. L’ultima combinazione vincente è stata 24, 50, 53, 54, 62, 88. Jolly 61, Superstar 72.

I numeri ritardatari del SuperEnalotto sono:

4 (da 49)

63 (da 44)

73 (da 43)

17 (da 37)

44 (da 35)

34 (da 30)

41 (da 30)

3 (da 28)

13 (da 26)

69 (da 26)

86 (da 26)

L’estrazione precedente del SuperEnalotto

La sestina vincente del SuperEnalotto di giovedì 21 gennaio 2021, insieme al Numero Jolly e al Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto: 15, 17, 38, 40, 45, 65.

Numero Jolly: 84.

Numero SuperStar: 45.

Nella precedente estrazione nessun 6 e nessun 5+1. Ci sono stati invece 9 schedine vincenti da 5 che hanno vinto 20.599,15 euro a testa. Poi 553 schedine vincenti da 4 per 335,35 euro a testa e 21.257 schedine vincenti da 3 per 26,74 euro a testa. Infine 328.244 schedine da 2 per 5,37 euro a testa. La prossima estrazione sarà martedì 26 gennaio.