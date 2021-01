SuperEnalotto, estrazione oggi sabato 30 gennaio 2021

Superenalotto estrazione numeri vincenti di oggi sabato 30 gennaio. Il jackpot attuale sfiora i 100 milioni di euro, precisamente 99.400.000. Questa la sestina vincente di oggi: 27, 35, 42, 48, 56, 65. Jolly: 44 SuperStar: 81.

Aggiornato alle 20.41.

Estrazione SuperEnalotto di oggi sabato 30 gennaio

Ecco la sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, sabato 30 gennaio 2021, insieme al numero Jolly e al Superstar.

Le quote del SuperEnalotto del concorso n.13 del 30 gennaio: 27, 35, 42, 48, 56, 65. Jolly: 44 SuperStar: 81.

SuperEnalotto, come si gioca

Giocare al SuperEnalotto è facile e divertente. I giocatori devono semplicemente scegliere sei numeri compresi tra 1 e 90, e si vincono vari premi a seconda di quanti numeri fra quelli estratti vengono indovinati. Le estrazioni del SuperEnalotto avvengono normalmente il martedì, il giovedì e il sabato sera, anche se a volte le estrazioni sono riprogrammate in caso di sovrapposizione con giorni festivi. Trovate un elenco completo dei prossimi spostamenti di data d’estrazione a questa pagina.

Si può giocare al SuperEnalotto con appena 1 € e ci sono premi anche per chi indovina soltanto due numeri principali. Ci sono premi di valore maggiore per i giocatori che indovinano più numeri, e chiunque indovini tutti i sei numeri principali estratti vincerà una quota del jackpot.

In caso di mancata vincita, il jackpot va in rollover e si accumula. Non c’è limite a quanto può aumentare di valore, e in passato ciò ha permesso al gioco di mettere in palio premi dal valore incredibilmente alto. Il record del più ricco jackpot del SuperEnalotto mai vinto è detenuto dai 177,7 milioni di euro che sono stati vinti grazie ad un sistema da 70 quote nell’ottobre del 2010.

Durante ogni estrazione viene estratto anche un numero Jolly fra le restanti 84 sfere. Ciò fornisce ai giocatori che hanno indovinato cinque numeri principali la possibilità di aumentare la propria vincita se riescono ad indovinare anche il Jolly.