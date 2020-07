Superenalotto, a Sassari centrato un 6 da quasi sessanta milioni di euro

Centrato a Sassari il secondo 6 del 2020, il primo dopo il lockdown, che vale 59.472.355,48 euro. Il jackpot realizzato nella tabaccheria di via Luna e Sole con una schedina da 3 euro.

La sestina vincente è stata: 16, 24, 29, 53, 73, 88, Jolly 62 – Superstar 50. Con quella di ieri sera, 7 luglio, sono 124 i 6 realizzati dalla nascita del SuperEnalotto.

Il jackpot mancava dal 28 gennaio 2020 quando è stato vinto ad Arcola, in provincia di La Spezia, un montepremi da 67,2 milioni di euro, il 14esimo montepremi più alto nella storia Enalotto.

Adesso come spesso accade è caccia al vincitore. Chissà se si farà vivo oppure sparirà nascondendo la propria identità.

Si tratta della 14esima vincita più alta nella storia del SuperEnalotto. La vincita-record risale al 13 agosto 2019, quando furono vinti la bellezza di 109milioni di euro a Lodi.

“Mi dovete scusare ma sono molto emozionata. Ci sono state alcune vincite con i Gratta e Vinci ma un 6 nella nostra ricevitoria davvero non ce lo aspettavamo”. Questo il primo commento di Piera Fara, titolare della ricevitoria in via Luna e Sole 11 a Sassari.

Per la Sardegna non è solo la settima vincita nella storia del gioco ma anche la più alta mai realizzata: “Per tutti noi, per la nostra regione è una cosa mi vista”, aggiunge Fara. “Stavamo chiudendo quando ci è giunta la notizia della vincita: non saprei se chi ha giocato la schedina è una persona del luogo o un turista, questo è un punto di passaggio e molto frequentato”.

Concorso Superenalotto/SuperStar n.63 del 7 luglio 2020

Combinazione Vincente: 16,24,29,53,73,88. Numero Jolly: 62. Numero SuperStar: 50.

Queste le quote:

Punti 6: 1 totalizzano Euro: 59.472.355,48;

5+: nessuno;

5: 3 totalizzano Euro: 52.103,16;

4: 467 totalizzano Euro: 340,83;

3: 17.071 totalizzano Euro: 28,07;

2: 276.548 totalizzano Euro: 5,38.