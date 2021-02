Il superladro dei vip di Londra (Tamara Ecclestone, Lampard…) è accusato anche di aver organizzato la cosiddetta truffa del castello. Quella ai danni di un nobile tedesco che voleva ristrutturare un castello in Germania.

Il quale ha denunciato il raggiro (gli hanno consegnato una valigetta con 10 milioni in banconote false) consentendo agli investigatori di sgominare l’intera banda.

Il superladro vip di Londra (Tamara Ecclestone, Lampard…) nella truffa del castello

Ai 4 arrestati per la messinscena della valigetta, si aggiungono altri tre, tre pregiudicati serbi di 41, 61 e 23 anni. I primi due sono stati bloccati a Milano, al terzo, Jugoslav Jovanovic, la notifica è giunta nel carcere di Rebibbia a Roma.

Dove è in attesa di estradizione proprio per i furti nelle super magioni vip di Tamara Ecclestone (personaggio famoso e figlia dell’ex patron della Formula 1) e dell’ex campione e allenatore del Chelsea. Il primo, un colpo, da una cinquantina di milioni di sterline.

La tentata truffa del castello ai danni del nobile tedesco

Nella truffa del castello, la banda di ladri-truffatori si era presentata come società di intermediazione per la realizzazione dei lavori di restauro. Per una commissione del 5%, 480 mila euro, versati davvero dal proprietario del castello.

I dieci milioni di euro per fare i lavori consegnati al nobile, erano falsi. Se ne è accorto all’hotel di Monte Mario dove era di stanza a Roma. Le telecamere piazzate nel luogo dove è avvenuto lo scambio hanno facilmente ricondotto a un autista tunisino Ncc.

Sul quale è scattato il pedinamento. L’autista ha condotto gli investigatori dalle parti di Via di Parione, Piazza della pace, due passi da Piazza Navona. La sede del covo.