Supermercati e spesa a domicilio a Roma, l’elenco sul sito del Comune

ROMA – In questo periodo di restrizioni legate al contagio da coronavirus, tanti supermercati della grande catena di distribuzione e “non solo”, si sono organizzati per fornire un servizio di consegna a domicilio della spesa, soprattutto di generi alimentari e di prima necessità, rivolto soprattutto alle fasce più deboli della cittadinanza e a chi non può recarsi a fare la spesa, in particolar modo gli anziani. Una modalità che offre un grande aiuto e riduce al minimo gli spostamenti e i contatti.

A Roma città hanno già aderito più di 500 supermercati. Nella Capitale la spesa a casa gratis si potrà effettuare in molti store delle grandi catene. Oltre a Conad, Coop, Carrefour, hanno aderito GROS (Pim, Pemex, MA Supermercati) Doc, Confesercenti, Confartigianato, Selex, Penny Market, Vegè, Pam e Panorama. Più tanti piccoli supermercati di reti diverse e fuori dai grandi circuiti. L’elenco, in ogni caso, è in continuo aggiornamento.

Sul sito del Comune di Roma c’è un elenco di 70 supermercati (qui il PDF), con relativo Municipio di appartenenza e numero di telefono, che effettuano la consegna della spesa a domicilio.