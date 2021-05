Supreme apre a Milano in Corso Garibaldi, primo store in Italia del famoso marchio Usa

Apre a Milano, in corso Garibaldi, il primo store in Italia di Supreme, il famoso marchio americano che tanto piace alle celebrità. A Milano infatti è arrivato il primo store di Supreme, il brand americano di streetwear fondato da James Jebbia e molto amato dalle celebrities.

Supreme apre a Milano, le informazioni

Lo store Supreme si trova in Corso Garibaldi, all’angolo con piazza San Simpliciano. Il marchio è stato recentemente acquisito dal gruppo Vf Corporation. Da settimane erano apparse varie affissioni pubblicitarie e un maxi schermo luminoso in piazza XXV Aprile con l’inconfondibile logo. Il 5 maggio, inoltre, sul profilo Instagram ufficiale del brand, sono apparse alcune foto dello store di Milano.

Supreme a Milano, per entrare serve la registrazione

Il punto vendita di Milano rappresenta il tredicesimo negozio Supreme al mondo. I fan del brand potranno visitare lo store solo dopo essersi registrati. Per evitare assembramenti, da un paio di anni Supreme ha stabilito infatti che la visita deve avvenire previa registrazione online attraverso il sito. Il procedimento è semplice: basta compilare un form con i propri dati e richiedere la partecipazione. Una volta selezionati si riceverà un SMS che chiederà la conferma della registrazione. Infine ci si potrà presentare il giorno stabilito nel punto vendita, all’orario che è stato assegnato. Una volta in negozio, sarà possibile acquistare un prodotto per taglia nel giro di 15 minuti circa.