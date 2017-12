LECCE – Era salito su una scala per addobbare il balcone con luci natalizie, quando è precipitato per diversi metri ed è morto. Luigi Galati, 60 anni, stava montando le luminarie di Natale sul balcone della sua casa di Surano, in provincia di Lecce, nella mattina del 9 dicembre. L’uomo però ha perso l’equilibrio, forse mettendo un piede in fallo o per un malore, ed è precipitato morendo sul colpo.

Il sito Lecce Prima scrive che Galati è caduto da almeno 4 metri di altezza mentre addobbava il balcone e il terrazzo della sua casa a Surano. La moglie che era in casa ha sentito un rumore e ha dato subito l’allarme: