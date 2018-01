LECCE – Ha mangiato del purè per cena, poi ha avuto dei conati di vomito che l’hanno soffocata. Ilaria Vitello, 18 anni, è morta per asfissia davanti al fratello di 15 anni nella loro casa di Surbo, nel Salento. La ragazza aveva appena finito di mangiare quando è stata colta dal malore e nonostante l’intervento dei sanitari del 118, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata nella casa in via Due Giugno a Giorgilorio, una frazione di Surbo. Ilaria e il fratellino avevano appena mangiato del purè di patate, quando la ragazza ha iniziato a stare male, ma il vomito le è andato di traverso e ha iniziato a soffocare, come riporta il Corriere del Mezzogiorno: