ROMA – Susanna Vianello, la figlia di Wilma Goich e Edoardo Vianello, è morta in una clinica romana. Speaker radiofonica per Radio Italia Anni 60, molto amata anche su Twitter dove contava moltissimi follower, Susanna il 20 luglio prossimo avrebbe compiuto 50 anni.

Susanna è stata salutata su Twitter da Fiorello e da tantissime altre persone: “La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo… non ti dimenticherò mai” ha scritto il comico e presentatore siciliano.

Il giornalista e scrittore Andrea Vianello, suo cugino, sempre su Twtter l’ha voluta ricordare con queste parole: “La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molti amici, anche qui. Ci mancherà molto”.

La speaker di Radio Italia Anni 60 ha commosso anche tanti suoi fan che amavano ascoltarla alla radio dove, come raccontava lei stessa sul suo profilo Twitter, c’era finita quasi per caso: “Che dolore! Che colpo forte. Prego e faccio memoria…7 anni di Twitter anche con lei. Un abbraccio a lei e ai suoi familiari” ha scritto un utente in suo ricordo (fonte, Twitter, Il Fatto Quotidiano).