ROMA – Poco prima delle 22 di ieri sera, sabato 12 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Strada Provinciale 34 tra le località di Colfosco e Ponte della Priula in via Mercatelli a Susegana, in provincia di Treviso, per un incidente tra due auto dove è morta una diciottenne e sono rimaste ferite altre 4 persone.

I pompieri accorsi con due squadre, hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso insieme al personale del suem 118 i quattro occupanti della Volkswagen Polo, e l’autista della Seat Altea. Purtroppo la giovane ragazza di Riese Pio X, appena maggiorenne è stata dichiarata morta dal personale medico.

Tutti i feriti sono stati stabilizzati e trasportati in ospedale dalle ambulanze intervenute. La polizia stradale di Conegliano ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alla mezzanotte.