ROMA – È di due morti e due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa notte, 22 luglio, intorno alle 5 del mattino, a Ponte della Priula, frazione di Susegana, in provincia di Treviso. Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente alla guida della vettura ha perso improvvisamente il controllo del mezzo uscendo di strada. Il mezzo è andato a schiantarsi contro uno dei platani ai lati della carreggiata.

Lanciato l’allarme e allertati i soccorsi, sul posto sono immediatamente giunti gli operatori medici del Suem 118. Insieme a loro, i Vigili del fuoco di Conegliano. Stabilizzati, dopo le prime cure sul posto, i feriti a bordo del veicolo sono stati trasportati all’ospedale in gravi condizioni. Purtroppo due di loro non ce l’hanno fatta. Per i rilievi del caso e per stabilire le cause è intervenuta sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri. (fonte IL GAZZETTINO)

Treviso, scooter contro un’auto: cuoco muore tornando a casa

L’incidente mortale a Caerano San Marco, nella provincia di Treviso. A perdere la vita, nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio, Andrea Guizzo, un cuoco di quarantacinque anni originario di Volpago del Montello e che viveva con la compagna poco distante dal luogo dell’incidente. All’origine dello schianto ci sarebbe l’omessa precedenza da parte dell’auto coinvolta nel sinistro.