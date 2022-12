Hanno forzato e svaligiato l’auto della municipale, portandosi via tutto il materiale d’ordinanza. E’ accaduto lunedì mattina lungo la Roma-Fiumicino, nell’area di servizio Magliana Nord, in direzione Civitavecchia, dove i vigili si erano fermati a prendere un caffè.

A riportare la notizia è Flaminia Savelli sul quotidiano Il Messaggero. I ladri avrebbero fatto razzia di divise, cappelli, distintivi, palette per intimare l’alt ai posti di blocco. Tutto.

Auto dei vigili svaligiata: i video di sorveglianza

Sul furto ora indaga la Polizia Stradale che dalle immagini di video sorveglianza avrebbe già individuato l’auto con la quale i ladri sono fuggiti via. A bordo della volante ripulita non sono state trovate impronte digitali.

L’ipotesi è che i due vigili siano stati seguiti fino all’area di servizio proprio per sottrarre loro le divise. Già lo scorso anno una banda di finti poliziotti aveva svaligiato appartamenti a Fonte Nuova, con la scusa di eseguire controlli. Non è escluso che i ladri di ieri abbiano in mente di mettere a segno colpi simili.

