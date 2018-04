CHAMONIX – Quattro alpinisti morti e altri cinque gravemente feriti. E’ il terribile bilancio di una escursione trasformatasi in tragedia sulle Alpi Svizzere. Lì un gruppo di 14 escursionisti, di nazionalità italiana, francese e tedesca, è rimasto bloccato da una tempesta mentre percorreva il tragitto da Chamonix a Zermatt.

Non essendo riusciti a raggiungere la capanna di Vignettes, nei pressi della località di Arolla, hanno trascorso la notte all’aperto. I soccorritori li hanno ritrovati stamani, lunedì 30 aprile, dopo una notte da incubo.

Tre delle quattro vittime sono decedute dopo l’arrivo in ospedale, cinque sono tra la vita e la morte. Gli altri soffrono di leggera ipotermia ma non sono in pericolo. Lo riportano i media locali.

La notizia giunge nel giorno in cui un altro dramma si è consumato sulle vette dell’Himalaya, dove un italiano è morto durante la scalata.