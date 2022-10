Tragedia a Taggia, in provincia di Imperia, dove un bimbo di appena due mesi è stato trovato morto in culla dai genitori. Ancora sconosciute le cause del decesso. Il dramma si è consumato in un appartamento in via Soleri: i genitori, entrambi stranieri, si sarebbero accorsi che il piccolo non dava più segni di vita e sono corsi in strada a chiedere aiuto.

Immediato l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno fatto il possibile per rianimare il neonato, purtroppo senza riuscirsi. Il decesso è stato dichiarato al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo dove era stato trasportato d’urgenza.

Neonato morto a Taggia, forse una crisi respiratoria

Secondo le prime ipotesi il bimbo potrebbe avere avuto una crisi respiratoria. Sul corpicino non erano presenti segni di percosse o violenza.

Solo l’autopsia potrà appurare le effettive cause del decesso. Del caso si occupano anche i carabinieri di Sanremo.

Neonato morto a Taggia, ipotesi SIDS

Non è escluso, tuttavia, che possa trattarsi di un caso di SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), meglio nota come “morte in culla”. Un decesso improvviso di natura inspiegabile può verificarsi in particolare tra il primo e il quinto mese di vita.

Non esistono dati nazionali sulla frequenza del fenomeno, ma in Italia sembrerebbe essere diminuita grazie alla maggiore premura di mettere a dormire i neonati in posizione supina.

