Tagliacozzo: 84enne scomparsa, il cadavere ripescato nel fiume. Era stata vista uscire senza occhiali e ciabatte

È stata trovata morta nel fiume Imele Bruna Bonifaci, l’84enne di Villa San Sebastiano, frazione di Tagliacozzo (L’Aquila), scomparsa da ieri mattina. I vigili del fuoco e numerosi volontari la stavano cercando da ore. Secondo il racconto della badante, la donna è uscita in ciabatte dall’abitazione e senza occhiali da vista. Questa mattina i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno ripreso l’attività di ricerca lungo il letto del fiume Imele, ed hanno trovato il cadavere della donna incagliato tra i rami. Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente che ha portato alla morte dell’anziana; sono in corso accertamenti da parte degli investigatori. La donna, madre di tre figli, aveva perso il marito di recente.