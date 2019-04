VARESE – Un operaio di 28 anni è scivolato da una scala mentre lavorava ed è morto il 23 aprile. L’incidente è avvenuto a Taino, in provincia di Varese, e la vittima era il figlio del titolare di un’azienda di lavorazioni plastiche.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava scendendo in una camera interrata dell’azienda per eseguire un intervento, quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato per due metri, impattando sul fondo della cavità. I colleghi hanno prestato soccorso, ma all’arrivo dei sanitari del 118 non c’è stato modo di rianimarlo.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, mettendo in sicurezza l’area. Con loro sul posto i carabinieri e i tecnici dell’Ats dell’Insubria, a cui sono stati affidati i rilievi.